Акции памяти Анны Политковской пройдут сегодня в нескольких российских городах
Исполняется 12 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты». В Москве, как сообщается, почтить память журналиста придут к дому, где жила Анна Политковская, и где произошло убийство. В Петербурге встреча состоится в два часа дня у Соловецкого камня. Кроме того, пикеты и памятные мероприятия запланированы в Кирове, Челябинске, Воронеже и Ульяновске.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansata 07 октября 2018 | 08:35
Светлая память!
vezdehod 07 октября 2018 | 08:37
А кто помянет нашего ВВП с 66 годовщиной его жизни?
pattrick 07 октября 2018 | 08:50
Пикеты и памятные мероприятия запланированы в Кирове, Челябинске, Воронеже и Ульяновске...
Анна Политковская оказывала информационную поддержку чеченским террористам, потом они её и убили.
good_sky 07 октября 2018 | 08:39
Случай с Политковской это пример всем нам
К чему приводит любовь к чеченским боевикам
unprejudiced 07 октября 2018 | 08:45
Сегодня все человечество отмечает день рождения президента России Путина! На защитницу терроризма политковскую всем наплевать!