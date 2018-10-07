Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе
В поединке в Лас-Вегасе он одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде. После этого в зале произошла массовая драка. В ней успел принять участие и сам российский боец. Инцидент удалось локализовать при помощи охраны и находившихся в зале бойцов, не участвовавших в поединке. После завершения потасовки глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора. В итоге объявление победителей произошло без участия обоих бойцов. Чемпионский пояс Нурмагомедову на ринге также решили не вручать, чтобы не провоцировать новые стычки.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nikolashin2017 07 октября 2018 | 08:36
зверье мое...
lenin3 07 октября 2018 | 08:40
Так российский боец сам и начал драку в зале,когда туда прыгнул.А он думал,что как в Дагестане,сразу все начнут восторгаться им и прославлять?
vera14 07 октября 2018 | 08:41
Хабиб - молодец, а Макгрегор - павиан с выщипанными перьями.
ilja13 07 октября 2018 | 08:42
Эти "мужские страсти" в полуобнаженном виде на публике скорее всего предполагают наличие латентной...да, да именно так. Иначе подобные занятия и страсти вокруг этого трудно объяснить....)))))))))))))))))))))))))))))))))))
kwazar_44 07 октября 2018 | 08:43
Ирландские собаки показали истинное лицо нацизма! Позор нации ирландцев!
drgonish 07 октября 2018 | 08:50
Поздравления Нурмагомедову.
Европейское быдло в очередной раз раскрылось во всей красе.