Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе

В поединке в Лас-Вегасе он одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде. После этого в зале произошла массовая драка. В ней успел принять участие и сам российский боец. Инцидент удалось локализовать при помощи охраны и находившихся в зале бойцов, не участвовавших в поединке. После завершения потасовки глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора. В итоге объявление победителей произошло без участия обоих бойцов. Чемпионский пояс Нурмагомедову на ринге также решили не вручать, чтобы не провоцировать новые стычки.