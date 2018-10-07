Россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе.



Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде.