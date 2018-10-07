Россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе.
Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде.
Комментарии19
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lenin3 07 октября 2018 | 08:13
А после боя два каказских утырка из окружения Хабиба бросились бить мирно стоящего в октагоне Макгрегора,вместо того,чтобы помочь Хаибу,дерущемуся с кучей ирландцев в зале.Веселое окончание боя...)))
sandro_007 07 октября 2018 | 08:18
Это не спорт, а варварство. Если хотят проводить подобные побоища в зверинцах, то пусть это делают в закрытых помещениях для любителей крови. Дети не должны видеть подобного. Иначе из них вырастут такие же кровожадные звери.
nnikolay 07 октября 2018 | 08:22
sandro_007:
Нет, это спорт. И как любой спорт, он не приносит здоровья. А бойцы ММА - настоящие атлеты, конечно. Но это не для всех, не для всех... Это для гладиаторов...
sandro_007 07 октября 2018 | 08:24
nnikolay:
Это не должны показывать на общедоступных каналах. Пусть сделают для любителей платный канал, а дети не должны этого видеть, иначе они будут считать, что нужно добивать лежачего превращая его в кровавое месиво.
nnikolay 07 октября 2018 | 08:28
sandro_007:
Да детям вообще много чего показывать нельзя. В первую очередь пьющих пиво и курящих мамаш.
kokeshi 07 октября 2018 | 08:30
sandro_007: ну почему же. Плохой пример тэто тоже урок для детей. Будешь драться, мол станешь похожим на этих чудовищ. Видела окончание встречи. Жестко и ржачно)) Пояс чеченцу пока так и не дали.
sandro_007 07 октября 2018 | 08:32
kokeshi:
Чеченцу не дали, он у дагестанца остался.
agronom 07 октября 2018 | 08:32
kokeshi: Аварцу.
nnikolay 07 октября 2018 | 08:19
lenin3:
Бой перед этим, где победил Фергюсон, был выдающимся, и оба спортсмена расстались друзьями. А эти... Ничего не показали, кроме возни и хамства...
kwazar_44 07 октября 2018 | 08:38
lenin3: утырок ты мразь! Посмотрел бы на тебя когда тебя после боя оскорбляют и задевают твоих родных!
sam2018 07 октября 2018 | 08:15
Рашка может только угрожать и применять силу !
Позор!
rico777 07 октября 2018 | 08:18
sam2018: потявкай, шавка!)
protoukrop 07 октября 2018 | 08:51
sam2018: Ты идиот назови хоть одну страну в мире, которая никогда никому не угрожала и не применяла силу в отношении других стран или народов? Ну хоть одну??
timbuktu 07 октября 2018 | 08:17
мир взрослых в сущности совершенно не отличается от мира детей
правда, за драку детей так много не платят
unprejudiced 07 октября 2018 | 08:19
Слава Великой России! Дикие ирландцы вместе с пендосами потом начали бой, ну и уроды же они. Яркая иллюстрация тому что на западе проигрывать не умеют совсем.
asist 07 октября 2018 | 08:22
молодец
sd45702845 07 октября 2018 | 08:26
Конченная организация даже не дали пояс победителю.
skull____ 07 октября 2018 | 08:32
Тот момент, когда после боя было интереснее, чем во время боя)))
kwazar_44 07 октября 2018 | 08:33
Ирландские утырки показали истинное лицо нацизма! Позор Ирландии!