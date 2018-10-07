Министр экономического развития Максим Орешкин в Пекине обсудит доступ российских товаров на китайский рынок
Эта возможность будет обсуждаться на фоне торговых санкций со стороны США.
Администрация США, убежден Орешкин, своими действиями в отношении Китая и Европы открывает дополнительные возможности для российских предприятий. Об этом он сказал в среду, комментируя предстоящую встречу с китайским министром коммерции. По словам главы Минэкономразвития, ведомство ожидает, что товарооборот с Пекином в этом году составит 120 млрд долларов. Это, как отмечается, в 6 раз выше, чем с Вашингтоном. Кроме того, добавил Орешкин, Китай повысил тарифы для американской продукции и снижает их для товаров из тех стран, с которыми активно развивается торговля. Министр при этом не уточнил, какие именно меры он обсудит со своим коллегой в Пекине.
Напомним, в середине июня президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импорт ряда товаров из Китая на 25%. Американский лидер объяснил это «несправедливой торговой практикой» и кражей технологий.
Комментарии19
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tv_victim 07 октября 2018 | 08:07
Это какие такие "товары"?
skvorec58 07 октября 2018 | 08:12
Лапти плести китайцы и без нас могут.
art_ 07 октября 2018 | 08:39
с/х продукцию дополнительно к нефти газу ...
vezdehod 07 октября 2018 | 08:45
Видимо будут поставлять китайские смартфоны, которые были завезены из Китая.
perectukin 07 октября 2018 | 08:46
tv_victim:
Совсем тупой ?
Путин лично возит по тонне пломбира для верхушки КПК, вот тебе и валюта.
Правда не в бюджет.
Бабе на цветы.
vikwlad 07 октября 2018 | 08:50
Китайцам, наверное, сильно понравится российская колбаса из рогов и копыт, фальсифицированное пиво, продукты из пальмового масла и другие "деликатесы". "Жигули" попрут в Китай на смену американским "фордам".
midnightblues 07 октября 2018 | 08:08
китаесы нищие-за исключением одного района
бесполезный этнос ни к чему не способный
с жуткими проблемами внутри с уйгурами и тангутами
что они могут купить
tv_victim 07 октября 2018 | 08:09
midnightblues: Ну, например, российское правительство. Да и скорее всего уже купили.... С потрохами.
art_ 07 октября 2018 | 08:43
tv_victim: а также демократов в америке - судя по тому, что говорит трамп и его команда
art_ 07 октября 2018 | 08:41
midnightblues: они уже купили на 3 триллиона американских казначейских бумаг, инвестиции в ту же европу и по всему миру. оказывается есть у них деньги
midnightblues 07 октября 2018 | 08:45
art_: у партийных бонз
и нищета в Уйгурии
art_ 07 октября 2018 | 08:47
midnightblues: нищета у уйгуров, а также монголов, тибетцев... сколько их 10 млн.? в гонконге живеть столько же
art_ 07 октября 2018 | 08:50
midnightblues: art_: джек ма партийный босс или владельца тао бао какого нибудь или хуавей? высокомерное отношение к "узкоглазым" однажды уже подвело "европеиодов" в случае с японцами - в середине 60-х. на этот раз как бы не обернулось еще одним факапом..
stoik33 07 октября 2018 | 08:10
Наконец - то начнем поставлять в Китай отечественные смартфоны, ноутбуки, планшетники....
Не нужно смешить Китай. Их там полтора миллиарда. Если они одновременно засмеются, то смех может создать резонанс. Эффект водородной бомбы...
eniro 07 октября 2018 | 08:14
Интересуетесь чем и как торгуете? Скопипастил:"По данным Федеральной таможенной службы, за первый квартал нынешнего года 77,1% всей российско-китайской торговли в денежном выражении приходилось на долю минеральных продуктов, основным из которых и является нефть, 9,5% – древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 4,8% – продовольствия и сельхозсырья, 2,8% – продукции химической промышленности и всего 1,7% – машин и оборудования.
Структура китайского импорта в РФ выглядит «обратно пропорциональной» российскому экспорту и является для КНР гораздо более благоприятной. Главное место в нем занимают машины и оборудование (56,1%), за которыми следуют обувь и текстиль (12,1%), химическая продукция (10,5%), металлы и металлоизделия (7,1%), а также продовольствие и сельскохозяйственное сырье (4%). Если Россия поставляет в Китай главным образом сырьевые товары, то Китай в Россию – промышленные."(С)
ser_gey_love_roff 07 октября 2018 | 08:20
eniro: Так ведь, Орешкин не для китайцев эту пургу нес, а для великой нации, которая уже 20 лет, как в дерьмо все больше и больше закапывается.
chichanik 07 октября 2018 | 08:16
1.земля-земля
2.воздух-земля
3.вода-земля.
Есть разные способы ... было бы что доставлять.
payalnick 07 октября 2018 | 08:25
Молодцы! Хорошо пользуются спросом у китайских потребителей наши телевизоры "рекорд", олимпийские кольца, режущий-сверлящий инструмент
wuwer 07 октября 2018 | 08:40
С производством лаптей и матрёшек ...китайцы и сами неплохо справляются