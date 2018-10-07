Министр экономического развития Максим Орешкин в Пекине обсудит доступ российских товаров на китайский рынок

Эта возможность будет обсуждаться на фоне торговых санкций со стороны США.

Администрация США, убежден Орешкин, своими действиями в отношении Китая и Европы открывает дополнительные возможности для российских предприятий. Об этом он сказал в среду, комментируя предстоящую встречу с китайским министром коммерции. По словам главы Минэкономразвития, ведомство ожидает, что товарооборот с Пекином в этом году составит 120 млрд долларов. Это, как отмечается, в 6 раз выше, чем с Вашингтоном. Кроме того, добавил Орешкин, Китай повысил тарифы для американской продукции и снижает их для товаров из тех стран, с которыми активно развивается торговля. Министр при этом не уточнил, какие именно меры он обсудит со своим коллегой в Пекине.

Напомним, в середине июня президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импорт ряда товаров из Китая на 25%. Американский лидер объяснил это «несправедливой торговой практикой» и кражей технологий.