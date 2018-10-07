Жертвами землетрясения на Гаити стали не менее 11 человек
Жертвами землетрясения на Гаити стали не менее 11 человек, говорят власти. Магнитуда подземных толчков, по оценке специалистов, достигала значения 5,8. Эпицентр находился в 175 км к северо-западу от столицы республики города Порт-о-Пренс. Самым разрушительным в этом регионе было землетрясение 2010 года. Оно унесло жизни более 200 тысяч человек.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 07 октября 2018 | 08:18
"Гаити, Гаити... Не были мы ни на каких Гаити! Нас и тут неплохо кормят"....
"ВБП". Мульт.