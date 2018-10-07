Жертвами землетрясения на Гаити стали не менее 11 человек, говорят власти. Магнитуда подземных толчков, по оценке специалистов, достигала значения 5,8. Эпицентр находился в 175 км к северо-западу от столицы республики города Порт-о-Пренс. Самым разрушительным в этом регионе было землетрясение 2010 года. Оно унесло жизни более 200 тысяч человек.