Противоречивые сообщения о судьбе договора о границе с Чечней приходят из Ингушетии
Как утверждает депутат Народного собрания республики Сет-Салим Ахильгов, парламентарии отменили итоги голосования за ратификацию Соглашения. Повторное голосование запланировано на понедельник. В то же время в пресс-службе парламента сказали ТАСС, что не планируют пересматривать ранее одобренный документ. С четверга в столице республики Магасе не прекращаются протесты против договора о границе с Чечней. Несколько тысяч протестующих требуют вынести этот вопрос на референдум, а также добиваются отставки руководства Ингушетии.
Теперь вряд ли отмена договора о границе заставит протестующих разойтись, — рассказал «Эху Москвы» с места событий исследователь неправительственной организации «Международная амнистия» Олег Козловский.
Правительство Ингушетии между тем согласовало организаторам митинга недельную акцию в Магасе.
Комментарии3
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anemon 07 октября 2018 | 08:36
Как же достало всех нескончаемое путинское вранье!
vezdehod 07 октября 2018 | 08:40
Пожар разгорается, а как его тушить, пока, никому не известно.
vilingrad 07 октября 2018 | 08:50
Могло показаться, что вертикаль и путинская РФ незыблемы и вечны. Колосс на глиняных ногах...