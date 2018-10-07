Противоречивые сообщения о судьбе договора о границе с Чечней приходят из Ингушетии

Как утверждает депутат Народного собрания республики Сет-Салим Ахильгов, парламентарии отменили итоги голосования за ратификацию Соглашения. Повторное голосование запланировано на понедельник. В то же время в пресс-службе парламента сказали ТАСС, что не планируют пересматривать ранее одобренный документ. С четверга в столице республики Магасе не прекращаются протесты против договора о границе с Чечней. Несколько тысяч протестующих требуют вынести этот вопрос на референдум, а также добиваются отставки руководства Ингушетии.

Теперь вряд ли отмена договора о границе заставит протестующих разойтись, — рассказал «Эху Москвы» с места событий исследователь неправительственной организации «Международная амнистия» Олег Козловский.

Правительство Ингушетии между тем согласовало организаторам митинга недельную акцию в Магасе.