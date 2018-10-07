Количество россиян, которые уклоняются от военной службы, уменьшилось вдвое за последние два года
Как рассказал в эфире «Эха Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, это связано с изменением отношения молодежи и их родителей к Вооруженным Силам. На сегодня в России насчитывается 1600 уклонистов, добавил Бурдинский. Он напомнил, что те, кто уклоняется от военной службы, в будущем не сможет работать госслужащим.
Комментарии4
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timbuktu 07 октября 2018 | 07:45
интересно,а что он говорил по этому поводу в прошлом году? ))
stoik33 07 октября 2018 | 08:05
timbuktu: Тогда он говорил, что число уклонистов в следующем году уменьшится вдвое. И составит 1600 человек....
midnightblues 07 октября 2018 | 08:12
а сами дети бурдынского на плацу
или их придется судить за уклонение
будущим властям
wuwer 07 октября 2018 | 08:44
midnightblues: ))) лица, с гражданством другой державы...однако, не могут считатся уклонистами в РФ