Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с коровой в Дагестане
По данным «Интерфакса», ДТП произошло недалеко от Махачкалы. После столкновения «Газель» опрокинулась в кювет. Среди пострадавших есть ребенок. Никто тяжкие повреждения не получил, раненых уже доставили в больницу, рассказали агентству в республиканском Минздраве. Всего в маршрутке находились 16 человек.
Комментарии1
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stoik33 07 октября 2018 | 08:02
Как состояние коровы?