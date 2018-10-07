Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с коровой в Дагестане

По данным «Интерфакса», ДТП произошло недалеко от Махачкалы. После столкновения «Газель» опрокинулась в кювет. Среди пострадавших есть ребенок. Никто тяжкие повреждения не получил, раненых уже доставили в больницу, рассказали агентству в республиканском Минздраве. Всего в маршрутке находились 16 человек.