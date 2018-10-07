Следователи проверяют обстоятельства нападения на фельдшера «скорой помощи» в Москве
По данным столичного управления СК, на Лесной улице нетрезвый злоумышленник нанес травмы женщине-медику, которая пыталась оказать ему помощь. По данным РИА Новости, у пострадавшей сломан нос. Задержан ли нападавший, не уточняется. Медработнику оказали помощь, на данный момент её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Комментарии2
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drgonish 07 октября 2018 | 07:47
Пьяная образина должна была попасть сперва в вытрезвитель, а если доживет до утра, то тогда уже медицинская помощь. А вообще давно пора за нападение на медика наказывать, как за нападение на полицейского. Ударил - "пятерочка". Нанес травму - "десяточка".
alexisgross_082018 07 октября 2018 | 07:56
drgonish: Ну вытрезвителей уже давно нет. Пьяную травму давно закрыли и не хрен подходить к пьяному без мента - таким вещам раньше в училище учили крепко. Расслабились дохтура ;))