Следователи проверяют обстоятельства нападения на фельдшера «скорой помощи» в Москве

По данным столичного управления СК, на Лесной улице нетрезвый злоумышленник нанес травмы женщине-медику, которая пыталась оказать ему помощь. По данным РИА Новости, у пострадавшей сломан нос. Задержан ли нападавший, не уточняется. Медработнику оказали помощь, на данный момент её жизни и здоровью ничего не угрожает.