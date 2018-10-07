Экс-глава фонда Доктора Лизы Ксения Сколова отвергает обвинения в злоупотреблении полномочиями

Она уверена, что уголовное дело против нее сфабриковано. В интервью РБК Соколова утверждает, что по ее информации, возбуждения дела добивался генерал Следственного комитета Игорь Комиссаров. При этом формально заявление в СК написала одна из сотрудниц фонда «Справедливая помощь». В пятницу Следственный комитет подтвердил расследование дела против Соколовой. Сама она после ухода с поста главы фонда уехала из России, и пока возвращаться не планирует.