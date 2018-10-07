Власти Ингушетии согласовали недельную акцию против договора о границе с Чечней
Максимальное количество участников — 5 тысяч человек, говорится в документе, который опубликовало правительство республики. При этом митинг ограничен по времени с 7:00 до 20:00. В ходе мероприятия разрешено использовать звукоусиливающее оборудование. Акция протеста не прекращается в Магасе с четверга, когда парламент республики рассматривал вопрос о ратификации соглашения. В руководстве Ингушетии говорят, что депутаты поддержали документ, ряд парламентариев утверждает, что голосов против было больше.
Комментарии2
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lenin3 07 октября 2018 | 07:49
А Евкуров уже встал плечом к плечу рядом с Кадыровым для защиты чеченской земли?Что-то не выходит к своему народу бравый хенерал...
ex_ex 07 октября 2018 | 08:13
lenin3: Политическая карьера Евкурова уже закончена: Москва не простит ему такого скандала, а ингушский народ не простит очевидного предательства.