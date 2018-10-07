Три человека, по неофициальным данным, погибли в результате взрыва в жилом доме в Кишиневе

Семеро ранены, передает молдавский телеканал ProTV. Предположительно, на 15 этаже двадцатиэтажного дома взорвался газовый баллон. Некоторые жильцы пользовались баллонами, так как дом не подключен к газу, добавили в МВД. Возникла опасность обрушения балконов и квартир. Ситуация усугубляется тем, что на верхних этажах заклинило двери, жильцы не могут покинуть свои квартиры, добавляют спасатели.