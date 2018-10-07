Прощание с оперной певицей Монсеррат Кабалье пройдет сегодня в Барселоне
Она скончалась накануне на 86 году жизни. Со своим талантом и своими данными Кабалье была способна на любое достижение в вокальном творчестве, и она стала величайшей певицей, сказал в эфире «Радио Каталонии» испанский оперный тенор Хосе Каррерас.
Среди всех сопрано, которых я слышал в театре, я никогда не встречал кого-то, кто пел так, как Кабалье. Отличительная особенность необыкновенной певицы заключалась в ее замечательной вокальной технике и в качестве ее голоса. Она могла лучше всех спеть абсолютно всё: от чистейшего бельканто вплоть до партий из «Тристана и Изольды» Вагнера. Она была уникальным артистом.
Хосе Каррерас был одним из любимых сценических партнеров Монсеррат Кабалье, они вместе пели более чем в 15 операх.
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