В Лас-Вегасе должен начаться поединок Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором

Ирландец оспаривает у российского спортсмена пояс Абсолютного бойцовского чемпионата. Группе поддержки Нурмагомедова еще до начала встречи выделили дополнительную охрану, передает ТАСС. В пятницу во время взвешивания между фанатами бойцов произошла драка. Кроме того, сам Макгрегор вел себя агрессивно и пытался спровоцировать конфликт с НУрмагомедовым.