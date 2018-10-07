В Бразилии сегодня пройдут президентские выборы

Опросы показывают, что одним туром голосование не ограничится.

Всего кандидатов 13. В первом туре согласно опросам победит кандидат от ультраправых Жаир Болсонару. Его выдвинула коалиция «Бразилия превыше всего, Бог выше всех». Болсонару хвалит Пиночета, с презрением относится к защитникам прав женщин и секс-меньшинств, оскорбляет в речах иммигрантов, отмечает Би-би-си. Всё это нравится почти трети избирателей. Основной соперник в прошлом министр образования Фернандо Аддад, кандидат от левой коалиции Вновь счастливый народ. Он хочет, в том числе, восстановить контроль за национальными богатствами. Аддад заменил в гонке экс-президента страны Лулу да Силву, своего однопартийца попавшего за решётку из-за обвинений в коррупции. Выборы президента Бразилии пройдут на фоне массовой безработицы. Президентская кампания сопровождалась скандалами, а также демонстрациями на улицах Рио-де-Жанейро тысяч людей против ультраправого кандидата Болсонару. Согласно опросам и прогнозам аналитиков никто из кандидатов не наберёт абсолютного большинства голосов. Во втором туре победу, скорее всего, одержит Аддад.

Президента в Бразилии выбирают на 4 года.