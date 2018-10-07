Акции памяти Анны Политковской пройдут сегодня в целом ряде российских городов

Ровно 12 лет назад в этот день журналистка была застрелена в подъезде своего дома.

В Кирове акцию согласовывали после продолжительной волокиты – сначала ссылались на то, что из-за технических работ у здания мэрии собираться нельзя. Затем пошли на попятную. Организатором мероприятия стало региональное отделение партии «Парнас». Все начнется в 15:30 на Театральной площади, в 16:03 будет объявлена минута молчания – именно в это время застрелили Анну Политковскую. Прошло 12 лет, заказчик убийства до сих пор не назван. Состоится акция «Зажги свою свечу», люди принесут цветы.

«Анна жила в мире, где есть зло, но она не могла мирно существовать с ним. Анна не воевала со злом. Анна жила и любила так, что зло не могло находиться рядом с ней», — уверены устроители акции. Соберутся люди и в Челябинске. Мероприятие в форме пикета запланировано в сквере Андреевского. В 14:00 митинг в память о журналистке начнется в Воронеже у памятника Пятницкому. В 15 часов люди выйдут и к монументу памяти о жертвах репрессий в Ульяновске.

В Москве в середине июля у редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке появился «Анин сад», посвященный памяти убитой журналистки. Кроме того, все 12 лет со дня гибели Политковской, в этот день люди приносят цветы к ее дому на Лесной улице.