Партия «Согласие» лидирует на выборах в парламент Латвии
Политическая сила, которая также выражает интересы русскоязычных жителей республики, получает чуть более 20% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии. На прошлых парламентских выборах «Согласие» уже одерживала победу, но в итоге не вошла в правящую коалицию. По предварительной информации, в Сейм нового созыва проходят семь политических сил, три из которых сейчас там не представлены.
Комментарии1
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zztop1960 07 октября 2018 | 06:51
В 2017 году партия "Согласие", лидером которой является действующий мэр Риги Нил Ушаков, уведомила партию "Единая Россия" о том, что подписанный в 2009 году договор о сотрудничестве больше не действителен. Из за событий в Крыму и т.д.