Беспорядки с участием праворадикалов произошли в Апольде на востоке Германии

В стычках пострадали не менее 8 полицейских. Полиция попыталась остановить рок-концерт на который собрались около 700 радикалов. Примерно столько же человек вышли на акцию против его проведения, передает ТАСС. Мероприятие изначально было запланировано в небольшом городе Магдала. Впоследствии, однако, организаторы перенесли его в Апольду.