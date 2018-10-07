Военное командование Великобритании готово к тому, чтобы осуществить кибератаку против Москвы

Российскую столицу могут оставить без электроэнергии в случае нападения на одну из стран Запада, рассказал The Sunday Times высокопоставленный источник в службах безопасности королевства. Среди возможных вариантов развития событий собеседник газеты назвал попытку России захватить небольшие острова, принадлежащие Эстонии, чтобы проверить, станет ли НАТО соблюдать статью 5 своего устава. Либо это будет вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе. Москва отвергает утверждения о наращивании российского военного присутствия в других регионах.