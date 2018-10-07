Военное командование Великобритании готово к тому, чтобы осуществить кибератаку против Москвы
Российскую столицу могут оставить без электроэнергии в случае нападения на одну из стран Запада, рассказал The Sunday Times высокопоставленный источник в службах безопасности королевства. Среди возможных вариантов развития событий собеседник газеты назвал попытку России захватить небольшие острова, принадлежащие Эстонии, чтобы проверить, станет ли НАТО соблюдать статью 5 своего устава. Либо это будет вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе. Москва отвергает утверждения о наращивании российского военного присутствия в других регионах.
Комментарии3
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region62 07 октября 2018 | 06:51
Грибочки...недорого.
book_publisher 07 октября 2018 | 06:58
region62:
- Это не грибочки, это - цель спектакля "Отравление Скрипалей", постановки "Сбитый боинг", сериала "Химические атаки в Сирии" и т.д.
repmvbx_y 07 октября 2018 | 07:20
/попытку России захватить небольшие острова, принадлежащие Эстонии, чтобы проверить, станет ли НАТО соблюдать статью 5 своего устава. Либо это будет вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе. /
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