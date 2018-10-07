В Испании сегодня пройдет прощание с оперной певицей Монсеррат Кабалье

Она скончалась накануне в барселонской больнице на 86-м году жизни.

С Монсеррат Кабалье простятся в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс в Барселоне. С середины сентября она находилась под наблюдением медиков. Великая оперная певица болела на протяжении многих лет, тем не менее, до последнего продолжала выступать. Например, в Москву в последний раз Кабалье приезжала лишь в июне. Соболезнования ее семье выразил премьер-министр Испании Педро Санчес. В своем твиттере он написал, что страна потеряла своего «великого посланника, чье сопрано признал весь мир». Кабалье называют символом Испании, одним из величайших голосов XX века, хотя сама она в различных интервью говорила, что не верила в то, что когда-нибудь сможет хорошо петь. Кабалье начала заниматься музыкой еще в детстве и с золотой медалью окончила консерваторию, а в 1965 году к певице пришла мировая известность. На сцене нью-йоркского Карнеги-холла в опере «Лукреция Борджиа» она заменила Мэрилин Хорн. Технику бельканто, которой обладала Кабалье, специалисты считают уникальной. За свою долгую жизнь она спела дуэтом со многими певцами, в том числе с Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Аль Бано и Фредди Меркьюри.

Похоронят Монсеррат Кабалье в понедельник.