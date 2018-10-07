Госсекретарь США Майкл Помпео обсудит с властями Северной Кореи подготовку к новой встрече руководителей двух стран
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудит сегодня в Пхеньяне с властями Северной Кореи подготовку к новой встрече руководителей двух стран.
В администрации президента США рассчитывают, что Ким Чен Ын примет главу американской дипломатии. Визиту Майкла Помпео предшествовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он надеется в скором времени ещё раз встретиться с северокорейским лидером. Его хозяин Белого дома назвал открытым и потрясающим человеком. А госсекретарь США перед отъездом в Северную Корею дал понять, что планирует согласовать дату визита Трампа и его встречу с Ким Чен Ыном. Помпео допустил, что после визита Белый дом может объявить дату и место новых переговоров лидеров двух стран. Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в Сингапуре 12 июля. По её итогам главы США и Северной Кореи приняли совместное заявление. Пхеньян обещал создать безъядерную зону на Корейском полуострове, а Вашингтон — предоставить КНДР гарантии безопасности. При этом намерения сторон в заявлении по итогам саммита не были конкретизированы.
Из КНДР госсекретарь США отправится в Южную Корею, а затем Китай. Во всех странах пройдут встречи на высоком уровне, отметила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. До Северной Кореи Помпео посетил Японию, где призвал добиваться отказа КНДР от атомного оружия.
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