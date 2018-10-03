Пикет против сокращения врачей прошел у здания Минздрава в Москве

Его организовали несколько профильных профсоюзов. Участники акции требовали обеспечить нормальные условия работы медикам, повысить зарплаты и освободить от бумажной волокиты. Старший научный сотрудник Центра хирургии им. Вишневского Оксана Андрейцева рассказала «Эху Москвы», что врачи вынуждены работать на старом оборудовании.

Акция была согласована с властями.