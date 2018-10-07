Нурмагомедов и Макгрегор проведут в Лас-Вегасе поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата

Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор проведут в Лас-Вегасе поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.

Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона мира в весе до 70 килограммов. Хабиб стал первым из россиян, кому удалось завоевать этот титул. За годы выступлений в ММА он выиграл 26 поединков, ни разу не потерпев поражения. Отметим, что Нурмагомедов владеет отменной борцовской техникой. А обладающий хорошими навыками бокса Макгрегор будет искать ключи к победе активными действиями в стойке.

Предыстория противостояния соперников богата скандальными выходками ирландца. И была продолжена накануне на дуэли взглядов. Когда Макгрегор несколько раз попытался ударить соперника ногой. Хабиб всё это время спокойно наблюдал за Конором, не шёл на встречу к буйному ирландцу, но и назад не отступал.

Добавим, что Нурмагомедов получит за бой с ирландцем два миллиона долларов, тогда как его сопернику причитается три миллиона. При этом бонусы за победу в поединке в контрактах бойцов не предусмотрены