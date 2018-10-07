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04:04, 07 октября 2018

Женщина не будет играть роль Джеймса Бонда, обещает продюсер фильмов об агенте 007

Дочь основателя «бондианы» Барбара Брокколи считает, что некоторые черты героя должны быть неизменными, чтобы зрители могли соотнести новые фильмы с предыдущими. В интервью Guardian она подчеркнула, что Бонд – это чисто мужской характер. Нынешний исполнитель роли агента Дэниел Крейг утверждал, что фильм, который доложен выйти в 2020 году, станет для него последним. После этого возникли предложения снять женщину в роли Бонда.

Комментарии

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mk_portrait 07 октября 2018 | 04:21

Ну по крайней мере следующий Бонд должен быть если не женщиной, то хотя бы пи... голубым я хотел сказать или трансгендером и обязательно родом из Африки! :)
Это будет очень современно и возрадует левую прессу типа Гардиан! :)

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