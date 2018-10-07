Женщина не будет играть роль Джеймса Бонда, обещает продюсер фильмов об агенте 007

Дочь основателя «бондианы» Барбара Брокколи считает, что некоторые черты героя должны быть неизменными, чтобы зрители могли соотнести новые фильмы с предыдущими. В интервью Guardian она подчеркнула, что Бонд – это чисто мужской характер. Нынешний исполнитель роли агента Дэниел Крейг утверждал, что фильм, который доложен выйти в 2020 году, станет для него последним. После этого возникли предложения снять женщину в роли Бонда.