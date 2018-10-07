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04:04, 07 октября 2018

Беспорядки с участием праворадикалов произошли в Апольде на востоке Германии

В стычках пострадали не менее 8 полицейских. Полиция попыталась остановить рок-концерт на который собрались около 700 радикалов. Примерно столько же человек вышли на акцию против его проведения, передает ТАСС. Мероприятие изначально было запланировано в небольшом городе Магдала. Впоследствии, однако, организаторы перенесли его в Апольду.

Комментарии

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bark69 07 октября 2018 | 04:20

Когда беспорядки леворадикалов начнёте освещать? Фашисты проклятые.

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