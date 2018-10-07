Власти Китая, по некоторым данным, подозревают пропавшего в стране президента Интерпола в коррупции

Как утверждает французская газета «Le Parisien», в вину Мэн Хунвэю, скорее всего, будет поставлено незаконное содействие в получении контрактов на услуги одной из компаний. В то же время издание не исключает, что речь может идти об отстранении Мэн Хунвэя от должности под предлогом кампании по борьбе с коррупцией в Китае. Президент Интерпола пропал в Китае в конце сентября. Французская прокуратура начала расследование.