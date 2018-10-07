Власти Ингушетии согласовали недельную акцию против договора о границе с Чечней

Максимальное количество участников — 5 тысяч человек, говорится в документе, который опубликовало правительство республики. При этом митинг ограничен по времени с 7:00 до 20:00. В ходе мероприятия разрешено использовать звукоусиливающее оборудование. Акция протеста не прекращается в Магасе с четверга, когда парламент республики рассматривал вопрос о ратификации соглашения. В руководстве Ингушетии говорят, что депутаты поддержали документ, ряд парламентариев утверждает, что голосов против было больше