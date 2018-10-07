Количество россиян, которые уклоняются от военной службы, уменьшилось вдвое за последние два года

Как рассказал в эфире «Эха» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, это связано с изменением отношения молодежи и их родителей к Вооруженным Силам. На сегодня в России насчитывается 1600 уклонистов, добавил Бурдинский. Он напомнил, что те, кто уклоняется от военной службы, в будущем не сможет работать госслужащим.