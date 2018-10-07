Антиохийская церковь поддержала предложение созвать всеправославное совещание по украинскому вопросу
Это следует сделать перед тем, как принимать решение об автокефалии Украинской православной церкви, говорится в обращении Синода антиохийской церкви к Константинопольскому патриарху Варфоломею. Ранее с призывом о всеправославном совещании выступил Московский патриархат. Уже известно, что эту идею не поддержала Болгарская православная церковь. Вопрос об автокефалии, как сообщается, будет рассматриваться на Синоде Константинопольского патриархата на следующей неделе.
Комментарии5
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rena1960 07 октября 2018 | 03:17
"Численность прихожан Антиохийской православной церкви до начала войны на Ближнем Востоке 2 миллиона человек, из них 1 миллион в Сирии (5 % населения)..."(Википедия)
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Понятно...?
sagen 07 октября 2018 | 03:26
Купили за деньги или обещали рай на том свете? На повестке дня будет другой вопрос - отлучение российской женской сборной по шахматам за неспортивное поведение. В последнем матче с китайской сборной они намеренно сыграли вничью с Китаем, "слив две выигрышные партии" чтобы не допустить чемпионство Украины. "
Мышодиннарот" в действии. Как уж совсем до мышей ......
zibex 07 октября 2018 | 03:32
А когда соберут всеправославное совещание по поводу отсутствия Томоса у созданной Сталиным псевдоцеркви РПЦ МП?
dimscoffer 07 октября 2018 | 04:12
фуй за воротник, а не собор. Нехрен было выеживаться и ехать на собор когда на крите собирали. Пожинайте теперь. Плоды. Идиоты.
nf5096004 07 октября 2018 | 04:13
Конечно, РПЦ подкормила, теперь будут помогать. Когда поймут, что зависимость от России в любой форме кончается адом, причем уже на земле.