Антиохийская церковь поддержала предложение созвать всеправославное совещание по украинскому вопросу

Это следует сделать перед тем, как принимать решение об автокефалии Украинской православной церкви, говорится в обращении Синода антиохийской церкви к Константинопольскому патриарху Варфоломею. Ранее с призывом о всеправославном совещании выступил Московский патриархат. Уже известно, что эту идею не поддержала Болгарская православная церковь. Вопрос об автокефалии, как сообщается, будет рассматриваться на Синоде Константинопольского патриархата на следующей неделе.