Партия «Согласие» лидирует на выборах в парламент Латвии

Политическая сила, которая также выражает интересы русскоязычных жителей республики, получает чуть более 20% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии. На прошлых парламентских выборах «Согласие» уже одерживала победу, но в итоге не вошла в правящую коалицию. По предварительной информации, в Сейм нового созыва проходят семь политических сил, три из которых сейчас там не представлены.