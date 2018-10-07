Турецкая полиция подозревает, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи мог быть убит

И это произошло в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Это было спланированным преступлением, тело позже вывезли из посольства, рассказал источник агентства Reuters. Джамаль Хашкаджи в своих публикациях критиковал саудовские власти. В прошлом году он переехал в США, опасаясь преследований. Во вторник журналист отправился в генконсульство в Стамбуле для оформления документов. Родные ждали его на выходе из здания, но он так и не вышел.