Вашингтонская полиция задержала более 160 человек, которые протестовали у здания Конгресса

Выступления проходили во время голосования Сената по утверждению Бретта Кавано на должность члена Верховного суда. Подавляющее большинство были задержаны за невыполнение требований полиции и нарушение порядка, говорят силовики. Из-за выкриков протестующих вице-президент Майк Пенс был вынужден несколько раз останавливать ход голосования, чтобы из зала удалили нарушителей порядка. Сразу несколько женщин обвинили Кавано в домогательствах. Сенат США несколько часов назад утвердил кандидата, которого предложил президент Дональд Трамп. Кавано уже приведен к присяге в качестве судьи Верховного суда.