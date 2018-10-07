Вашингтонская полиция задержала более 160 человек, которые протестовали у здания Конгресса
Выступления проходили во время голосования Сената по утверждению Бретта Кавано на должность члена Верховного суда. Подавляющее большинство были задержаны за невыполнение требований полиции и нарушение порядка, говорят силовики. Из-за выкриков протестующих вице-президент Майк Пенс был вынужден несколько раз останавливать ход голосования, чтобы из зала удалили нарушителей порядка. Сразу несколько женщин обвинили Кавано в домогательствах. Сенат США несколько часов назад утвердил кандидата, которого предложил президент Дональд Трамп. Кавано уже приведен к присяге в качестве судьи Верховного суда.
Комментарии2
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mk_portrait 07 октября 2018 | 03:20
Карина Орлова рыдает! :)
alex57 07 октября 2018 | 04:02
mk_portrait: социалистка российская гражданка, заливается горючими слезами