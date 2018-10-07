Прощание со знаменитой оперной певицей Монсеррат Кабалье пройдет сегодня в Барселоне

Она скончалась накануне на 86 году жизни. Церемония начнется в 15.00 по московскому времени в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс. Похороны пройдут в понедельник.

Монсеррат Кабалье выступала по всему миру с такими мастерами оперной сцены, как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. За полувековую карьеру она исполнила почти 90 ролей и около 800 камерных произведений.