В Германии осушат водоем, чтобы раскрыть убийство четвертьвековой давности

Полиция уже приступила к работам на озере Тиетензее, недалеко от Бремена. По оценке следователей, им потребуется для этого от 3 до 5 дней. 35 млн. тонн воды откачивают в реку Везер. После проведения следственных работ озеро будет наполнено, после чего туда снова запустят рыбу. Полицейские пытаются найти останки женщины, которая пропала в 1993 году. Один из рыбаков нашел в Тиетензее пакет, в котором оказались личные вещи пропавшей.