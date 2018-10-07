Владивостокского антифашиста оштрафовали за фотографию полицейского в каске со свастикой

Активист Дмитрий Дмитриев выложил у себя на странице во «ВКонтакте» снимок подполковника МВД Сергея Тлеуова. Полицейский начальник обвинил молодого человека в монтаже снимка и подал в суд. Несмотря на то, что экспертизы не нашли признаков монтажа, суд постановил, что антифашист должен заплатить штраф в 50 000 рублей, пишет сайт «МБХ Медиа». При этом Дмитриева даже не уведомили о заседании.