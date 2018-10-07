Американский Сенат утвердил Бретта Кавано на должности судьи Верховного суда страны
За кандидата, которого предложил президент Дональд Трамп, высказались большинство из 100 сенаторов. Ранее несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала одна из предполагаемых жертв Кристин Блейзи Форд, а также сам Кавано. Акции протеста проходили даже в конгрессе. В итоге голосование в сенате откладывали на неделю для проведения ФБР специального расследования. Согласно выводам ведомства, обвинения не нашли подтверждения.
Комментарии2
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andre5 07 октября 2018 | 02:15
Прекрасная новость!
Б. Кавана -- превыше всего ставит интересы США, а не нелегалов и лгбт.
Да левацкая неадекватка Карина -- порвётся от злости...
felik23 07 октября 2018 | 02:26
andre5: ****Да левацкая неадекватка Карина -- порвётся от злости..****
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Не думаю, что она ожидала иной исход голосования, пока сенат республиканский....Чудес не бывает....