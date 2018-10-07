Американский Сенат утвердил Бретта Кавано на должности судьи Верховного суда страны

За кандидата, которого предложил президент Дональд Трамп, высказались большинство из 100 сенаторов. Ранее несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала одна из предполагаемых жертв Кристин Блейзи Форд, а также сам Кавано. Акции протеста проходили даже в конгрессе. В итоге голосование в сенате откладывали на неделю для проведения ФБР специального расследования. Согласно выводам ведомства, обвинения не нашли подтверждения.