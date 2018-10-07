Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов встречается сегодня с ирландцем Конором Макгрегором

Поединок за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата начнется через несколько часов в Лас-Вегасе. В районе спортивной арены усилены меры безопасности. Группа поддержки Нурмагомедова, которую ирландские болельщики в предыдущие дни встречали агрессивно, находится под дополнительной охраной, передает ТАСС. В пятницу во время взвешивания между фанатами бойцов произошла драка, в которой, в частности, участвовали женщины. Кроме того, Макгрегор вел себя агрессивно и пытался спровоцировать конфликт с российским бойцом.