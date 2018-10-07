Акции памяти Анны Политковской пройдут сегодня в нескольких российских городах

Исполняется 12 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты». В Москве, как сообщается, почтить память журналиста придут к дому, где жила Анна Политковская, и где произошло убийство. В Петербурге встреча состоится в два часа дня у Соловецкого камня. Кроме того, пикеты и памятные мероприятия запланированы в Кирове, Челябинске, Воронеже и Ульяновске.