Британский художник Бэнкси назвал самоуничтожение своей картины на аукционе частью творческого процесса

В своем Инстаграме он подтвердил, что еще несколько лет назад встроил шредер в раму работы «Девочка с шаром». Накануне в ходе торгов на аукционе Sotheby's, после того, как лот ушел с молотка более чем за $1 млн, полотно картины частично прошло через этот шредер. В свою очередь некоторые эксперты предположили, что теперь цена на эту работу может вырасти в два раза.