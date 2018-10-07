В Крыму уволили архитектора Владимира Мазурина, автора статьи о вилле телеведущего Дмитрия Киселева в Коктебеле

Как рассказал сам Мазурин «Новой газете», руководство строительной компании, где он работал, вызвало его в Симферополь и объявило о расторжении договора по согласию сторон. Скандал вокруг коктебельской виллы Киселева разгорелся в начале недели. Сообщалось, что тираж феодосийской газеты «Город24» со статьей Мазурина о вилле был изъят из продажи. Сам Киселев говорил, что считает архитектора «мошенником», вымогателем и что подал на него заявление в полицию. При этом сама статья не носила критический характер.