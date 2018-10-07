Члены прокремлевской группировки SERB попытались сорвать мероприятие в офисе движения «За права человека»

Накануне вечером несколько радикалов пришли на собрание общественно-политического движения «14%». По словам очевидцев, пришедшие оскорбляли тех, кто находился в офисе, и провоцировали конфликт. Участники встречи вызвали полицию. Позже членов SERB удалось вывести из помещения. При этом силовики никого из них не задержали.