Следственный комитет опровергает слухи, что пилот вертолета, в котором разбился замгенпрокурора, был застрелен

Ни у одного из погибших в катастрофе в Костромской области не обнаружено огнестрельных ранений, говорят в ведомстве. Накануне появились сообщения, что на теле пилота вертолета якобы обнаружены огнестрельные ранения. Вертолет разбился в среду вечером. Погибли по разным данным, три или четыре человека. Позднее стало известно, что среди погибших — заместитель генпрокурора Саак Карапетян, который находился в отпуске. В Генпрокуратуре он в том числе курировал т.н. «дело Скрипалей».