Следственный комитет опровергает слухи, что пилот вертолета, в котором разбился замгенпрокурора, был застрелен
Ни у одного из погибших в катастрофе в Костромской области не обнаружено огнестрельных ранений, говорят в ведомстве. Накануне появились сообщения, что на теле пилота вертолета якобы обнаружены огнестрельные ранения. Вертолет разбился в среду вечером. Погибли по разным данным, три или четыре человека. Позднее стало известно, что среди погибших — заместитель генпрокурора Саак Карапетян, который находился в отпуске. В Генпрокуратуре он в том числе курировал т.н. «дело Скрипалей».
Комментарии1
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mikhail_spb_ 07 октября 2018 | 01:17
Может, пилот был застрелен не из огнестрельного оружия, а из лука?