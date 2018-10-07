Сенат США утвердил судью Бретта Кавано в должности члена Верховного суда

Голосование прошло на фоне протестов у здания Верховного суда и Конгресса. Бретта Кавано обвинили ряд женщин в сексуальном насилии более 30 лет назад, когда он был учеником старших классов. Сам судья отверг приписываемые ему домогательства во время слушаний в Сенате.