Сенат США утвердил судью Бретта Кавано в должности члена Верховного суда
Голосование прошло на фоне протестов у здания Верховного суда и Конгресса. Бретта Кавано обвинили ряд женщин в сексуальном насилии более 30 лет назад, когда он был учеником старших классов. Сам судья отверг приписываемые ему домогательства во время слушаний в Сенате.
Комментарии8
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beregov_net 07 октября 2018 | 00:12
Интересно , если бы кандидат в Верховный суд от республиканцев была бы женщиной что бы придумали демократы ?
Натравить шизанутых феминисток не получилось бы
kondrakr 07 октября 2018 | 00:54
beregov_net: Есть же ещё "расизм": "Она в школе несколько раз приносила в класс "Геккельбери Финна" расиста Марка Твена, ей, видимо, нравилось читать n-слово". А ещё "трансфобия", "гомофобия", "презрение к толстым". О, я десятки поводов для прогрессивной травли знаю.
beregov_net 07 октября 2018 | 00:59
kondrakr: Надо выдвигать чернокожую лезбиянку инвалида
kondrakr 07 октября 2018 | 01:06
beregov_net: Если она будет консервативной республиканкой, безумные белые гетеросексуальные демократки всё равно найдут способ обвинить её в расизме, гомофобии и ненависти к инвалидам. Обвиняют же Трампа в "зоологическом антисемитизме, которому позавидовал бы Гитлер".
kolenval99 07 октября 2018 | 00:26
Леся Орлова расстроилась, наверное..
beregov_net 07 октября 2018 | 00:47
kolenval99: Орлова расстроилась , Латынина рада и я , леваки со своей толерантностью , феминизмом и прочим говном реально взбесили когда полезли в компьютерные игры , типа почему в Кингдом ком деливеранс нет негров ?!
neyexo 07 октября 2018 | 00:53
Пошумели и хватит.
Я такие истории уже видел - когда Буш еще старший (папа) назначал Кларенса Томаса (в самом начале 90-х) - возникала какая-то Анита Хилл, но утвердили, и он в ВС, все все давно забыли
andre5 07 октября 2018 | 01:05
Это прекрасная новость!
Во-первых, потому, что Б. Кавана -- превыше всего ставит интересы США, а не нелегалов и лгбт.
Во-вторых потому, что левацкая неадекватка Карина -- порвётся от злости...