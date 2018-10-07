Власти Ингушетии согласовали недельную акцию против передачи части земель Чечне
В опубликованном документе говорится, что в акции могут участвовать до 5 тысяч человек и с 7 утра до 10 вечера, а сейчас протестующие находятся на улице круглые сутки с четверга.
Это вряд ли заставит протестующих разойтись, сказал «Эху Москвы» исследователь организации Amnesty International Олег Козловский.
Повторное голосование парламента произойдет в понедельник, сообщил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов, передает «Интерфакс». В то же время в пресс-службе парламента республики сказали ТАСС , что пересмотр соглашения об административной границе не планируется.
В столице Ингушетии третий день не утихают протесты против обмена территориями с Чечней в рамках соглашения о границе. В четверг силовики стреляли в воздух для разгона недовольных.
Комментарии12
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pattrick 07 октября 2018 | 00:04
В столице Ингушетии третий день не утихают протесты против обмена территориями с Чечней в рамках соглашения о границе...
Гейские разборки.
alcatraz 07 октября 2018 | 00:14
pattrick: Чепушила, иди спать..муж твой уже тнбя заждался в постели и наточил свой карандаш...
ft18 07 октября 2018 | 00:33
pattrick: Клинит тебя на геях? Фрустрируешь? Бывает.
com30 07 октября 2018 | 00:19
Оказывается. есть еще на России мужики с яйцами.
Конечно возмутились и вышли не за человеческие ценности, не за будущее детей, не против криминальных элементов захвативших власть, но за дешевую колбасу и родную землю, еще готовы постоять.
Будем наблюдать, ведь требование подать в отставку кремлевского смотрящего, это уже серьезное политическое требование.
novichok_ 07 октября 2018 | 00:20
Была Чечено-ингушская АССР, и никаких проблем не было....
ft18 07 октября 2018 | 00:31
novichok_: Джохару Дудаеву даже в самых радужных снах не снилось то, что Р.АК. получил!
neyexo 07 октября 2018 | 00:58
ft18:
тот военный был, а у них в те времена вместо головы унитаз был - даже анекдот есть (если у тебя не голова, а .... то веди записную книжку, как это делаю я)
Уметь надо
neyexo 07 октября 2018 | 01:01
novichok_:
так много чего было, например -
Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) — федерация Азербайджанской ССР, Социалистической Советской Республики Армения и Социалистической Советской Республики Грузия, существовавшая с 12 марта 1922 года по 5 декабря 1936 года, одна из республик-учредителей СССР.
ft18 07 октября 2018 | 00:28
А если народу придет больше 5 тыс. - тогда что, разгонят всех?
Странно, голосование повторное ещё не началось, а результат пресс-служба голосующих уже знает. Наверное, там оракулы дельфийские работают, не иначе как!
nns33 07 октября 2018 | 00:50
Люди не уступят и не " проглотят" это решение власти. Если вышли,то не уйдут.
neyexo 07 октября 2018 | 00:56
Главное все сделать, подписать, а потом пусть проводят хоть сто акций
(относится не только к Кавказу)
nata_roo 07 октября 2018 | 01:08
Респект Кремлю! Разыгрывает операцию прессования Кадди прямо по нотам. Хомячки, как обычно, "не догоняют"...