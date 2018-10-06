Воспитателя летнего лагеря в Пензенской области обвинили в сексуальном насилии в отношении 10 детей
СК возбудил уголовное дело против 49-летнего тренера по плаванию, передает Интерфакс. По данным следствия, подозреваемый в середине августа совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей, в возрасте от 10 до 11 лет . Как выяснило следствие, годом ранее он совершил аналогичное преступление в отношении 10-летнего ребенка в том же лагере. Пострадавшие дети занимались в секции плавания, где работал обвиняемый.
Комментарии3
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danko1 06 октября 2018 | 23:10
А где были остальные воспитатели и полиция?
pattrick 06 октября 2018 | 23:39
Воспитателя летнего лагеря в Пензенской области обвинили в сексуальном насилии в отношении 10 детей...
Пензенский Владимир Буковский и Юрий Дмитриев.
zloy_sok 06 октября 2018 | 23:40
danko1: Ну право дело....это ж не митинг...