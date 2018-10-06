Конгресс США утвердил Кавано на пост в Верховном суде, несмотря на обвинения в насилии

Сенат США утвердил судью Бретта Кавано в должности члена Верховного суда. Голосование по его кандидатуре состоялось в субботу в Вашингтоне на фоне протестов против его назначения на эту должность у здания Верховного суда и Конгресса.

Во время голосования были слышны крики протестующих, оказавшихся за дверью — преимущественно женщин, которые пытались помешать его проведению. Из-за них вице президент Пенс был вынужден несколько раз останавливать процедуру утверждения.

К назначению Кавано на эту должность приковано повышенное внимание американской общественности в связи с обвинениями ряда женщин в сексуальном насилии со стороны судьи более 30 лет назад, когда он был учеником старших классов. Сам судья отверг приписываемые ему домогательства во время слушаний в Сенате