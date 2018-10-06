Конгресс США утвердил Кавано на пост в Верховном суде, несмотря на обвинения в насилии
Во время голосования были слышны крики протестующих, оказавшихся за дверью — преимущественно женщин, которые пытались помешать его проведению. Из-за них вице президент Пенс был вынужден несколько раз останавливать процедуру утверждения.
К назначению Кавано на эту должность приковано повышенное внимание американской общественности в связи с обвинениями ряда женщин в сексуальном насилии со стороны судьи более 30 лет назад, когда он был учеником старших классов. Сам судья отверг приписываемые ему домогательства во время слушаний в Сенате
Комментарии9
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begly_ 06 октября 2018 | 23:12
Даааа, Бретт Кавано получил пожизненное. По заслугам получил. Пусть теперь отбывает.
jjuddgge_ddrredd 06 октября 2018 | 23:14
#MAGA ! Трамп - Великий Президент! The best of the best!
Трамп опять и снова победил, что уже стало нормой. Почему? А потому, что Сила - в Правде.
Все MSM Fake News (CNN, NYT, WaPo etc) - полностью анти-трамповская пропаганда, а Соровские титушки из #metoo и "антифа" ничего не смогли сделать.
Мошенница доктор Форд (связанная с фондом Сороса) со своей ложью, под присягой, с проплаченными обвинениями о якобы попытке изнасилования - будет привлечена к уголовной ответственности. Уже начато расследование, заявил пред. комитета Чак Грассли.
И ещё. Фабрики троллей не только поварские бывают! С утра до вечера дежурные боты, проплаченные Соросом и Демократами гадят в твиттере Трампа, например под ником "братьев Krassenstein" трудится целая бригада, круглосуточно, и при появлении КАЖДОГО твита Трампа -меньше чем через 1 мин следует высер от ботов. Но деньги на ветер! Не сработало.
Банят в соц. сетях американских патриотов. Великого Актёра Джеймса Вудса забанили в Твиттере за поддержку Трампа, и только сегодня разбанили, после протестов республиканцев. Трамп подписал Указ (Билль) о расследовании деятельности Гугла, Фейсбука, Твиттера...
На очереди, после ноября, расследование деятельности грязного копа Мюллера (коррупция: Ураниум-1 и т.д.)
ЗЫ. Сегодня Чёрный День для либерастов (libtards) во всём Мире...хе-хе
Альбац - рыдает, Пархомэнко - в депрессии, но у Меня бОльшее беспокойство вызывает наша замечательная Кариночка Орлова. Боюсь, как бы сегодня у неё не было бы передоза)))
Сэр Уинстон Черчилль: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами"(с). Это о нынешних "либералах"...
jjuddgge_ddrredd 06 октября 2018 | 23:16
jjuddgge_ddrredd: Вот вчерашний твит Трампа об американских титушках - профессиональных протестующих (professional protesters) которые делают харассмент республиканцам:
The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love!
Известна и такса professional protester - 50$+автобус к месту проведения и развоз после. Деньги небольшие, но необлагаемые налогом (кэш из рук в руки). Домохозяйки, студенты и просто бездельники обычно. Если арестован - залог в суд+ дополн. поощрение.
Так шта и в Америке есть и свои ряженные казаки (профессиональные протестующие), и свои фабрики троллей, а ведущие СМИ Америки - давно уже анти-Трамповские инструменты пропаганды Демократов. Но в случае с Трампом ничего это не сработало. Потому что Америка устала от лжи и лицемерия демократов, от преступного картеля шарлатана Барака Хуссейна Обамы.
jjuddgge_ddrredd 06 октября 2018 | 23:22
jjuddgge_ddrredd:
НОВОСТНИКИ "ЭХО".
Не Конгресс США утвердил, а Сенат. У вас постоянные неточности в новостях, что негативно влияет на репутацию всего сайта. Если новости тяп-ляп пишутся, возникает подозрение, что и всё на сайте тяп-ляп.
beregov_net 06 октября 2018 | 23:34
jjuddgge_ddrredd: Заблуждаешься , далеко не все против Трампа , Латынина напрмер за , либеро свобода и те кого ты называешь либералами свободны в своём мнении , это ты всё по приказу свыше делаешь
jjuddgge_ddrredd 06 октября 2018 | 23:40
beregov_net: Я Латынину не читаю, она Мне неинтересна. Если она за Трампа - значит молодец, не демшиза.
Пустоголовый, а что значит твой пук в лужу, что Я всё по приказу делаю? Любопытно узнать, кто мне приказывает.
ft18 06 октября 2018 | 23:24
Здравый смысл возобладал в Сенате.
sidoroventucascz 06 октября 2018 | 23:25
Над женщинами США нависла угроза запрещения абортов клерикалами. Поражение демократов и прогрессивной общественности на этом фронте прискорбно. Но они сами стали жертвой неверной стратегии: сдерживать наступление неоконов бюрократическими рогатками и казуистическими обвинениями. Куда надёжнее, чем зависеть от прихотливых судебных прецедентов и изменчивых настроений большинства в ВС, демократам бы было заручиться доверием большего количества избирателей и провести свои инициативы законодательно. А при доминировании в парламенте республиканцев все попытки заблокировать их назначения - арьергардные бои, обречённые, в конечном итоге, на поражение.
liquidsky__ 06 октября 2018 | 23:31
Орлова в очередной раз села в лужу )