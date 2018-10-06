СК опроверг убийство пилота вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян
Огнестрельные ранения на телах погибших не обнаружены, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее сегодня радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщило, что пилот якобы был убит двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью «Эху» назвал эту информацию бредом. Крушение вертолета произошло 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека, в том числе, замгенпрокурора Саак Карапетян, который по данным источника «Интерфакса» курировал расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Комментарии1
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pattrick 06 октября 2018 | 23:33
Ранее сегодня радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщило, что пилот якобы был убит двумя выстрелами в спину...
Обычно такие "источники" сидят в жирном очке Димы Муратова, из мудацкой "Новой газеты".