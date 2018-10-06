Партия «Согласие» набирает 16% и лидирует на выборах в парламент Латвии после подсчета 4% протоколов
Ее возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. Считается, что эту партию поддерживает русскоязычное население Латвии. Согласно первым предварительным данным, правящий Союз «зеленых» и крестьян отстает от «Согласия» менее чем на один процент.
Комментарии10
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minerr 06 октября 2018 | 23:06
Завтра расскажут о том как русские хакеры выбирали парламент в Латвии.
beregov_net 06 октября 2018 | 23:08
minerr: Ты читать умеешь ? Мэра Риги зовут Нил Ушаков , эта партия побеждает предсказуемо ,НО русские Прибалтики в Россию не хотят , им прикольнее быть гражданами ЕС
minerr 06 октября 2018 | 23:18
beregov_net: Ты о чем, сердешный? Русским хакерам безразлично куда хотят жители Прибалтики. Они просто вмешивается в выборы. Завтра тебе об этом расскажут. Они ведь выбрали Трампа не потому что американцы хотят в Россию и проголосовали за Брекзит не потому что англичане мечтали жить в России. Если ты не веришь в русских хакеров, то ты портянки, ватник и сепаратист.
novyrusich 06 октября 2018 | 23:27
minerr: Не имеет никакого значения этот один процент, даже если он и останется.
правящая сегодня партия снова сформирует коалицию большинства и возглавит правительство.
Только идиоты могут этого не понимать.
А несчастные русские харакеры ... бедняжки, за что их так подставили?
Сидеть им теперь по тюрьмам и острогам.
Повезет, если по американским.
там кормят.
beregov_net 06 октября 2018 | 23:30
minerr: Трампа выбрали потому что выбрали , а русские хакеры все палятся , потому что лохи
nns33 06 октября 2018 | 23:15
minerr: Завтра расскажут о том как русские хакеры выбирали парламент в Латвии.====== Не скажут. Там считают голоса честно. Людям и в голову не придёт бюллетени из под юбок вынимать и вбрасывать. Перепутали вы страну.
nestor199 06 октября 2018 | 23:20
nns33: Ошибаетесь, обязательно скажут, что Россия вмешалась.
novyrusich 06 октября 2018 | 23:31
nestor199: Нет, голубок, не скажут.
Потому что им насрать на это вмешательство.
Оно бесполезно и бессмысленно.
Идиоты и так за совок проголосуют, но это только русские и то не все.
А нормальные люди тупой рашистской пропагандой в Латвии не обманутся.
Наслушались ее до отвращения при совке.
Да и зачем латышам опять в граждан второго сорта превращаться?
minerr 06 октября 2018 | 23:39
novyrusich: вмешательство.
Оно бесполезно и бессмысленно.
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Портянка, тогда почему британские школьники прогуливают уроки и отказываются от вакцинации? Как это можно объяснить если не влиянием русских хакеров?
nns33 06 октября 2018 | 23:33
nestor199: Завтра узнаем. Уверена,что не скажут. Там мухлёж не приветствуется. Как проголосовали,так и посчитают. В Латвии живут друзья. Нила Ушакова люди уважают.