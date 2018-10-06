В парламенте Ингушетии не подтверждают аннулирование голосования о соглашении с Чечней
Планов пересматривать его нет, сказали ТАСС в пресс-службе. По информации «Интерфакса» об аннулировании итогов голосования заявил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов. По его словам, повторное голосование по соглашению об административной границе с Чечней намечено на понедельник.
В Магасе третий день протестуют против обмена территориями с соседней республикой. Тем временем, правительство Ингушетии опубликовало документ о согласовании недельной акции против передачи земель Чечне. В нем говорится, что в акции могут участвовать до 5 тысяч человек и с 7 утра до 10 вечера, а сейчас протестующие находятся на улице круглые сутки.
Комментарии10
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begly_ 06 октября 2018 | 23:03
А что по этому поводу думает САМ тов. Кадыров?
pattrick 06 октября 2018 | 23:27
В парламенте Ингушетии не подтверждают аннулирование голосования о соглашении с Чечней...
Подомные слухи распространяют "гозманы", они хотят развязать войну между нохчи и галгаями, чтобы мусульмане убивали мусульман.
polikarpich 06 октября 2018 | 23:44
pattrick: Вот как раз, если не будет аннулирования, то война вероятна.
А христиан и атеистов мусульманам убивать не стеснительно? При чём здесь вообще религиозная принадлежность?
begly_ 06 октября 2018 | 23:08
Голосуй ни голосуй
протестуй ни протестуй
а Рамзан положит пуй
на ингушский сабантуй.
ft18 06 октября 2018 | 23:19
begly_: Не ложи Рамзана ...yй -
Не получишь сабантуй!
nns33 06 октября 2018 | 23:09
Зачем задуман этот обмен,какая цель? Пока только понятно,что ситуация накаляется.
begly_ 06 октября 2018 | 23:15
nns33:
В любом случае это хорошо. Чеченцы будут заняты ингушами, а не россиянами.
nns33 06 октября 2018 | 23:29
begly_: В любом случае это хорошо. Чеченцы будут заняты ингушами, а не россиянами. ==== И для россиян их хватит!
polikarpich 06 октября 2018 | 23:40
nns33: Так для этого и задумано. Стоит только понять, от кого исходила инициатива, станет понятно и кто кровушки захотел.
ft18 06 октября 2018 | 23:17
Ха-ха-ха, результаты голосУвания значит, заранее известны, раз не предполагается аннулирование!