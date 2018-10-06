В парламенте Ингушетии не подтверждают аннулирование голосования о соглашении с Чечней...

Планов пересматривать его нет, сказали ТАСС в пресс-службе. По информации «Интерфакса» об аннулировании итогов голосования заявил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов. По его словам, повторное голосование по соглашению об административной границе с Чечней намечено на понедельник.

В Магасе третий день протестуют против обмена территориями с соседней республикой. Тем временем, правительство Ингушетии опубликовало документ о согласовании недельной акции против передачи земель Чечне. В нем говорится, что в акции могут участвовать до 5 тысяч человек и с 7 утра до 10 вечера, а сейчас протестующие находятся на улице круглые сутки.