Работа британского художника Бэнкси после инцидента на торгах может стоить вдвое дороже
Об этом сообщил газете Дейли Миррор Джои Сайер, сооснователь компании Мy Art Broker, которая оказывает услуги желающим приобрести произведения современного искусства. Накануне картина Бэнкси «Девочка с шаром» на торгах Сотби была продана за миллион 300 тысяч долларов и сразу же после удара молотка заработал спрятанный в раме шредер, который разрезал полотно на мелкие ленточки.
Комментарии1
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polsan 06 октября 2018 | 22:14
Его работы, конечно производят впечатление только своей стоимостью! )) Как это стало возможным, спросите вы?! )) А я вам скажу, уважаемые, что в мире много чудес! )
Если на картины Ван Гога хочется смотреть и смотреть, то, глядя на творение Бэнкси хочется узнать сколько же стоит эта дрянь! )))